中信期货：资金回流沪深300期指迹象明显

路透北京7月30日 - 以下内容节选自7月30日的《期货日报》：

期指连收两阳，缓和了周一大幅杀跌形成的恐慌氛围。周三期指形成长下影线的光头中阳线，对市场情绪形成一定提振。但期指持仓数据呈现一定分化，现货股票指数成交也继续萎缩，因此周三的阳线是否开启了新的涨势还存在不确定性。

资金聚集到沪深300期指。自7月22日以来，资金呈现回流沪深300期指的迹象。我们统计了近6个交易日的持仓变化，IF增仓14,604手，IH增仓1,669手，IC增仓1,838手。虽然三品种都出现一定增仓，但是IF增仓力度较为明显。从成交看，IF总成交217万手，较前期高点318万手下降31％。IH成交29万手，较前期高点95万手下降69％。IC成交19万手，较前期高点28万手下降32％。IF保持了一定的成交活跃度，说明市场对于二线蓝筹的分歧最大。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。