国泰君安期货：大连鸡蛋期货基本面未根本性改变，追涨风险较大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月30日的《期货日报》：
最近，鸡蛋期货主力1509合约表现抢眼，7月中旬以来价格自最低点3843元/500千克一路涨至本周二的最高点4470元/500千克，上涨幅度高达16.3%。我们认为，此轮鸡蛋上涨主要受现货季节性上涨带动，但鸡蛋基本面并没有发生根本性改变，近月合约4500元/500千克附近阻力较大，投资者须警惕鸡蛋高位运行风险，不宜追涨。
鸡蛋基本面仍然没有发生根本性变化，鸡蛋中长期上涨空间有限。短期来看，受现货季节性上涨带动，鸡蛋期货出现较大幅度上涨，鸡蛋主力1509合约在4500元/500千克附近面临较大的阻力，继续追涨的风险较大。另外，鸡蛋主力合约将逐渐转移至1601合约，进入8月以后，鸡蛋1509合约面临限仓提保等要求，期货波动风险可能比较大，建议投资者做好仓位管理。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”