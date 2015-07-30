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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 09:03 BJT

国泰君安期货：大连鸡蛋期货基本面未根本性改变，追涨风险较大

以下内容节选自7月30日的《期货日报》：

最近，鸡蛋期货主力1509合约表现抢眼，7月中旬以来价格自最低点3843元/500千克一路涨至本周二的最高点4470元/500千克，上涨幅度高达16.3%。我们认为，此轮鸡蛋上涨主要受现货季节性上涨带动，但鸡蛋基本面并没有发生根本性改变，近月合约4500元/500千克附近阻力较大，投资者须警惕鸡蛋高位运行风险，不宜追涨。

　　鸡蛋基本面仍然没有发生根本性变化，鸡蛋中长期上涨空间有限。短期来看，受现货季节性上涨带动，鸡蛋期货出现较大幅度上涨，鸡蛋主力1509合约在4500元/500千克附近面临较大的阻力，继续追涨的风险较大。另外，鸡蛋主力合约将逐渐转移至1601合约，进入8月以后，鸡蛋1509合约面临限仓提保等要求，期货波动风险可能比较大，建议投资者做好仓位管理。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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