国泰君安期货：大连鸡蛋期货基本面未根本性改变，追涨风险较大

最近，鸡蛋期货主力1509合约表现抢眼，7月中旬以来价格自最低点3843元/500千克一路涨至本周二的最高点4470元/500千克，上涨幅度高达16.3%。我们认为，此轮鸡蛋上涨主要受现货季节性上涨带动，但鸡蛋基本面并没有发生根本性改变，近月合约4500元/500千克附近阻力较大，投资者须警惕鸡蛋高位运行风险，不宜追涨。