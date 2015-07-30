《中国报摘》--其他报纸重要消息7月30日

**上海证券报**

--新城B第二例“B转A”方案获得证监会并购重组委员会通过，B股改革再进一步。截至目前，已有三家公司公布了“B转A”方案，均是通过换股吸收合并方式，该模式更适合纯B股。

--保监会近日起草了相关文件，旨在细化和放宽未成年子女保险金额获赔条件的，有望于2016年初正式出台。

--国家新闻出版广电总局副局长孙寿山透露，今年上半年，中国游戏市场销售收入已达605.1亿元人民币，同比增长21.9%。其中移动游戏增速最为明显；总局还将计划扩大国产网络游戏属地内容审查试点；同时制定移动游戏审批管理办法。业内预计，移动游戏将进入综合实力比拼的寡头竞争时代。

**证券时报**

--上半年券商资管业务规模排行榜昨日出炉。中国基金业协会公布数据显示，中信证券 位居首位，规模达1.13万亿元，约占全行业1/10。其中，主动管理规模4,128亿元，比去年增加4倍。

**21世纪经济报 道**

--据多位石油央企人士证实，中俄西线天然气项目被无限期推迟。专家指出，今年以来中国天然气供大于求就十分明显，国内的天然气都开始降价了，进口的天然气就更无价格优势。

**人民日报**

--武汉城市圈科技金融改革创新专项方案日前已经国务院同意，这标志着武汉城市圈成为全国首个科技金融改革创新试验区。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

中国报摘

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