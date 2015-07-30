格林大华期货：中国进入需求淡季而供应充足，铜价不易反转

周二LME铜期货出现大幅反弹，周三亚洲盘继续冲高至5,398美元/吨，较此前低位上涨234美元/吨，涨幅为4.5%，市场看多情绪因此升温。但是考虑到中国经济正在结构转型、铜消费淡季来临以及铜价长期跌势未改等因素，我们认为中短期内铜价易跌难涨。不过，LME铜期货5,000美元/吨可能存在较强支撑，因此空头操作应适度谨慎。

夏季是中国铜市场的传统需求淡季，淡季效应显现将压制铜价。与需求不旺形成对比的是，国内外市场铜供应充裕。总的来看，一段时间内铜价适宜继续偏空操作。中国进入铜消费淡季、政策效果尚不明显等都将对铜价产生压力。只是考虑到LME铜期货5,000美元/吨存在支撑，在操作上要适度谨慎。(完)