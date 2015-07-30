格林大华期货：中国进入需求淡季而供应充足，铜价不易反转

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月30日的《期货日报》：
周二LME铜期货出现大幅反弹，周三亚洲盘继续冲高至5,398美元/吨，较此前低位上涨234美元/吨，涨幅为4.5%，市场看多情绪因此升温。但是考虑到中国经济正在结构转型、铜消费淡季来临以及铜价长期跌势未改等因素，我们认为中短期内铜价易跌难涨。不过，LME铜期货5,000美元/吨可能存在较强支撑，因此空头操作应适度谨慎。
夏季是中国铜市场的传统需求淡季，淡季效应显现将压制铜价。与需求不旺形成对比的是，国内外市场铜供应充裕。总的来看，一段时间内铜价适宜继续偏空操作。中国进入铜消费淡季、政策效果尚不明显等都将对铜价产生压力。只是考虑到LME铜期货5,000美元/吨存在支撑，在操作上要适度谨慎。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”