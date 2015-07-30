宝城期货：利好难觅，郑州动力煤期货仍处熊市

以下内容节选自7月30日的《期货日报》：

继上周打破横盘僵局以来，动力煤期货主力1601合约一路振荡走低，失守390元/吨关口。而现货价格相对平稳支撑近月1509合约勉强守住370元/吨关口。在中国经济增速放缓的背景下，政府对节能减排以及环保工作的重视，令煤炭需求遭受总量下滑和替代增加的双重打击。虽然煤炭行业脱困工作正在督促煤炭市场逐步进入供给与需求共同收缩的阶段，但是“冰冻三尺非一日之寒”，产能过剩问题突出的煤炭行业，其寒冬远未结束。

近期，动力煤现货市场的跌幅仍不及期货盘面，因此不论是1509合约还是1601合约，动力煤期货都维持贴水状态。本周环渤海动力煤价格指数报收于416元/吨，环比下跌1元/吨。CCI指数小幅下跌。其中，北方港口CCI1报收392.5元/吨，南方港口CCI8报收51.9美元/吨，折合人民币含税价为399.07元/吨。 我国煤炭需求没有改善的利好预期，动力煤期货的熊市难言结束。短期内，动力煤期货盘面在横盘之后二次下跌，技术面偏弱，但前期低点是后市的重要支撑位。操作上，前期空单可持有，增持需谨慎。(完)

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