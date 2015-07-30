国泰君安期货：仓单主导郑糖期货走势，9月将启动新一轮涨势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月30日的《期货日报》：
仓单主导了近期白糖期货市场走势，期货对现货贴水是引导仓单快速流出的主要形式，SR1509合约价格短期难以摆脱弱势格局，SR1601合约价格也将受到压制。由于仓单问题将随着SR1509合约的下市而消失，SR1601合约的基本面则更加乐观。我们认为糖价将在9月启动新一轮上涨行情。
整体而言，行业自律已经被证明是对农民、国产糖厂和加工厂均有益处的措施，同时糖价也只是回归到正常的利润水平附近，终端需求企业并没有因此承受成本迅速增加的压力，这是一条可持续发展的创新举措。在此基础上，我们认为未来6个月主产区现货价格有望上冲5,500—5,800元/吨，未来12个月主产区现货价格有望上冲6,200—6,500元/吨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”