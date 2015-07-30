瑞达期货：连豆1601合约买盘强劲，后市料迎来新一轮上涨行情

以下内容节选自7月30日的《期货日报》：

连豆1601合约近日再次下探4,100元/吨支撑，受买盘强力提振，连收两根中阳K线，且均以“光头”收盘。此外，成交量有明显放大迹象，量价配合下多头的进攻力量比较强，预计后期将展开较为强势的反弹行情。

强弱指标RSI指标再次发生金叉，也从侧面说明二次探底的成功，新一轮上涨行情来临。

操作上，可在4,120—4,220元/吨区域买多，以4,100元/吨为止损点，目标位4,380元/吨。(完)

详情请点选链接：here