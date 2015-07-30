瑞达期货：连豆1601合约买盘强劲，后市料迎来新一轮上涨行情

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月30日的《期货日报》：
连豆1601合约近日再次下探4,100元/吨支撑，受买盘强力提振，连收两根中阳K线，且均以“光头”收盘。此外，成交量有明显放大迹象，量价配合下多头的进攻力量比较强，预计后期将展开较为强势的反弹行情。
强弱指标RSI指标再次发生金叉，也从侧面说明二次探底的成功，新一轮上涨行情来临。
操作上，可在4,120—4,220元/吨区域买多，以4,100元/吨为止损点，目标位4,380元/吨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”