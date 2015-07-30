版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 09:28 BJT

香港个股：碧桂园子公司获准国内发行60亿元人民币债，首期30亿元

路透香港7月30日 - 中国房地产商--碧桂园 周四称，中国证监会已批准其子公司在上海证券交易所发行上限60亿元人民币债，首期30亿元。

据公告，债券发行人为碧桂园于中国注册的增城市碧桂园物业发展有限公司，计划于第三季发行首批本金额不超过30亿元的债券，并委任广发证券 、安信证券及平安证券为联合主承销商。

债券年期为3年，按面值发行，按年付息，首个付息日为2016年8月3日，募集资金全部用于偿还银行借款以及补充流动资金。

公司主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐