香港个股：碧桂园子公司获准国内发行60亿元人民币债，首期30亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月30日 - 中国房地产商--碧桂园 周四称，中国证监会已批准其子公司在上海证券交易所发行上限60亿元人民币债，首期30亿元。
据公告，债券发行人为碧桂园于中国注册的增城市碧桂园物业发展有限公司，计划于第三季发行首批本金额不超过30亿元的债券，并委任广发证券 、安信证券及平安证券为联合主承销商。
债券年期为3年，按面值发行，按年付息，首个付息日为2016年8月3日，募集资金全部用于偿还银行借款以及补充流动资金。
公司主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”