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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 09:41 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元上扬，交叉盘需求予以支撑

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* 澳元兑美元升至0.7310，澳元兑日圆和欧元需求予以支撑

* 大宗商品价格和股市上涨，带动低接买盘和空头回补

* 澳洲央行总裁史蒂文斯将发表讲话，但料不会谈及政策

* 澳元兑美元阻力位在10日移动均线切入位0.7340

(完)

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