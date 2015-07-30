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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 09:59 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲疲弱数据公布后回落

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    * 澳元兑美元触及0.7322，但澳洲公布疲弱数据后，跌向0.7300
    * 澳洲6月建筑许可下降8.2%，远逊于市场预估 
    * 受利差交易需求带动，澳元兑美元早盘多数时候都受到追捧
    * 尽管美联储9月可能加息，但风险资产一直表现不错
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 龚芳)

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