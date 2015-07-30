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亚洲 | 2015年 7月 31日 星期五 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--7月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    7月30日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      6月       -0.5%     +2.4%
                 (较上年同期)                                    +1.7%     +4.8%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   6月        持平     +0.1%
             全国整体CPI                                           --      +0.5%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               7月        持平     +0.1%
             东京地区整体CPI                                       --      +0.3%
    2330 日本求才求职比                                6月        1.20      1.19
             失业率                                               3.3%      3.3%
    
    7月31日(五) 
    0100 新西兰NBNZ企业展望指数                        7月         --      -2.3%
                   企业自身活动指数                                --      23.6%
    0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)            第二季         --      +0.5%
                                (较上年同期)                       --      +0.7%
    0130 澳洲民间部门信贷                              6月       +0.5%     +0.5%
             房屋信贷                                              --      +0.5%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      6月         --      -7.4%
    0500 日本房屋开工(较上年同期)                      6月       +2.9%     +5.8%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      6月       +0.3%     +0.5%
                     (较上年同期)                                  --      -0.4%
    0645 法国消费者支出(较前月)                        6月       +0.6%     +0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月         --      -0.5%
    0800 意大利失业率                                  6月       12.3%     12.4%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                    7月初值       +0.2%     +0.2%
    0900 欧元区失业率                                  6月       11.1%     11.1% 
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         7月初值        持平     +0.2%
                                  (较上年同期)                   +0.3%     +0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   7月初值       -2.0%     +0.2%
                                  (较上年同期)                   +0.3%     +0.2%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             6月         --      +0.2%
                               (较上年同期)                        --      -1.9%
    1230 加拿大GDP(较前月)                             5月        持平     -0.1%
    1230 美国雇佣成本指数                            第二季      +0.6%     +0.7%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 7月        50.5      49.4
    1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数         7月终值        94.0      93.3
                                  现况指数                       106.3     106.0
                                  预期指数                        86.0      85.2
    
    8月1日(六)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      7月初值       -5.0%     -2.4%
             进口(较上年同期)                                   -15.0%    -13.6%
             贸易收支(亿美元)                                      --    顺差100

    8月2日(日)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            6月         --   盈余64.4
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值    预估值    
    
    7月29日(三) 
    2350 日本工业生产                              6月初值        +0.8%    +0.3%
             一个月预估值                                         +0.5%      -- 
             两个月预估值                                         +2.7%      -- 
    
    7月30日(四)
    0130 澳洲建筑许可                                  6月        -8.2%    -0.8%
    0130 澳洲出口价格                               第二季        -4.4%    -4.0%
             进口价格                                             +1.4%    +1.5%
    0700 瑞士KOF领先指标                               7月       正99.8   正90.3
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              7月      增加0.9  减少0.5
             未经季节调整失业人数(万人)                           277.3    275.7
             经季节调整失业率                                      6.4%     6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                             279.9      -- 
    0900 欧元区企业景气指数                            7月       正0.39   正0.15
                经济景气指数                                    正104.0  正103.3
                工业景气指数                                      负2.9    负3.4
                服务业景气指数                                    正8.9    正8.0
                消费者信心指数                                    负7.1    负7.1
                消费者通胀预期指数                                正4.2      -- 
                生产者通胀预期指数                                    0      -- 
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月初值      +0.2%    +0.3%
                            (较上年同期)                          +0.2%    +0.3%
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                     +0.3%    +0.3%
                                 (较上年同期)                     +0.1%    +0.1%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率              第二季初值    +2.3%    +2.6%
                              最终销售                            +2.4%    +3.0%
                              消费者支出                          +2.9%      -- 
             GDP隐性平减指数                                      +2.0%    +1.5%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                        +1.8%    +1.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数                            +2.2%    +2.0%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            7月25日当周       26.7     27.0
                         四周均值(万人)                          27.475      -- 
                   续请失业金人数(万人)          7月18日当周      226.2    221.2
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    8月           73      -- 
    2300 韩国工业生产(较前月)                          6月        +2.3%    +0.1%
                     (较上年同期)                                 +1.2%    -1.0%
             服务业产出(较前月)                                   -1.7%      -- 
    2305 英国GfK消费者信心指数                         7月          正4      正5 (完)

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