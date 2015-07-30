主要国家经济指标预测--7月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月30日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -0.5% +2.4% (较上年同期) +1.7% +4.8% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 持平 +0.1% 全国整体CPI -- +0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 持平 +0.1% 东京地区整体CPI -- +0.3% 2330 日本求才求职比 6月 1.20 1.19 失业率 3.3% 3.3% 7月31日(五) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 7月 -- -2.3% 企业自身活动指数 -- 23.6% 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.7% 0130 澳洲民间部门信贷 6月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- -7.4% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 6月 +2.9% +5.8% 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.5% (较上年同期) -- -0.4% 0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.6% +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.5% 0800 意大利失业率 6月 12.3% 12.4% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +0.2% +0.2% 0900 欧元区失业率 6月 11.1% 11.1% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 持平 +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 -2.0% +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.9% 1230 加拿大GDP(较前月) 5月 持平 -0.1% 1230 美国雇佣成本指数 第二季 +0.6% +0.7% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 50.5 49.4 1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 7月终值 94.0 93.3 现况指数 106.3 106.0 预期指数 86.0 85.2 8月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 7月初值 -5.0% -2.4% 进口(较上年同期) -15.0% -13.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差100 8月2日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余64.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月29日(三) 2350 日本工业生产 6月初值 +0.8% +0.3% 一个月预估值 +0.5% -- 两个月预估值 +2.7% -- 7月30日(四) 0130 澳洲建筑许可 6月 -8.2% -0.8% 0130 澳洲出口价格 第二季 -4.4% -4.0% 进口价格 +1.4% +1.5% 0700 瑞士KOF领先指标 7月 正99.8 正90.3 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 增加0.9 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 277.3 275.7 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) 279.9 -- 0900 欧元区企业景气指数 7月 正0.39 正0.15 经济景气指数 正104.0 正103.3 工业景气指数 负2.9 负3.4 服务业景气指数 正8.9 正8.0 消费者信心指数 负7.1 负7.1 消费者通胀预期指数 正4.2 -- 生产者通胀预期指数 0 -- 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.2% +0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +2.3% +2.6% 最终销售 +2.4% +3.0% 消费者支出 +2.9% -- GDP隐性平减指数 +2.0% +1.5% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.2% +2.0% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月25日当周 26.7 27.0 四周均值(万人) 27.475 -- 续请失业金人数(万人) 7月18日当周 226.2 221.2 2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 73 -- 2300 韩国工业生产(较前月) 6月 +2.3% +0.1% (较上年同期) +1.2% -1.0% 服务业产出(较前月) -1.7% -- 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 正4 正5 (完)