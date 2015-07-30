全球矿业：印尼贸易部官员健康欠佳，美国自由港公司出口许可推迟

路透雅加达7月29日 - 印尼政府和美国矿业巨头自由港麦克默伦铜金矿公司 本周稍早时达成的出口协议，因一位贸易部高官生病而无限期推迟。

在证明第二座国内炼厂的建设进度有充分进展之后，印尼和自由港周一达成一项协议，将允许后者在接下来六个月出口最多77.5万吨铜。

印尼贸易部负责出口业及矿业的主管Didi Sumedi说，贸易部外贸局长Partogi Pangaribuan目前身体不适，并称Pangaribuan预定8月1日退休，然后很快会有人接任。

自由港驻印尼总裁Maroef Sjamsoeddin周三对记者说，虽然还未收到贸易部发下的出口批准，但该公司已准备好一旦接获审批，可立即出货2-3万吨。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)