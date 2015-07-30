台湾汇市：台币早盘实质交投区间偏升，主要消化月底出口商抛汇卖需

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月30日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易在既有区间偏升整理。交易员表示，盘初外资偏向买汇，但力道较显趋缓，而月底出口商抛汇卖需仍强，令台币实质交投早盘暂持坚在31.45附近盘整，表现优于韩元等主要亚币。
他们指出，由于美联储升息预期再起提振美元持坚，带动早盘日圆、韩元趋弱整理，惟台币实质交投走势区间偏强，主要消化出口商在31.450上方的抛汇卖盘，待这波出口商抛汇力道大致去化，仍待观察外资动向。
“接到一大堆出口商抛汇电话。”一位民营银行交易员说。
当地时间10:05，台北外汇成交量为1.40亿美元，交易员认为，早盘交投持稳但不够热络，显示外资动能明显减缓，后续关注外资汇出力道是否放大。
当地时间10:14，台湾加权指数 大涨1.51%报8,692.70点；至于韩元兑美元 暂报1,165.10，上日则收报1,158.4。
台币早盘实质交易区间落在31.438-31.476；上日交易区间在31.420-31.470。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；一个月美元/台币远汇 暂报31.440/31.460，上日收在31.475。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.430-31.500
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--《综述》美国6月成屋待完成销售指数下降，暗示销售活动停顿 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”