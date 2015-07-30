台湾汇市：台币早盘实质交投区间偏升，主要消化月底出口商抛汇卖需

路透台北7月30日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易在既有区间偏升整理。交易员表示，盘初外资偏向买汇，但力道较显趋缓，而月底出口商抛汇卖需仍强，令台币实质交投早盘暂持坚在31.45附近盘整，表现优于韩元等主要亚币。