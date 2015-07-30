《国际主要央行公开市场操作一览》--7月30日

路透上海7月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议声明称，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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7/29 隔夜逆回购 -864.29 0.05%

7/28 隔夜逆回购 -818.82 0.05%

7/27 隔夜逆回购 -851.22 0.05%

7/24 三天逆回购 -794.16 0.05%

7/23 隔夜逆回购 -1,120.52 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。美联储还表示，目前仅需要看到“一些”就业市场进一步改善的迹象，分析师称，这样就将巩固美联储对近期美国就业增势将继续维持的信心。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/29 七天期反向交易 3.08亿美元 0.63%(固定利率)

7/29 91天期反向交易 217.5164 0bp(固定利差)

7/28 七天期反向交易 800.23 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行周三表示，欧元区创始国在经济方面差距拉大，这是一个“令人失望的”结果，不符合原先认为的共同货币能让经济落后国家逐步赶上的预设。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 227,150

上周三 226,510

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当期变化 +640

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行副总裁中曾宏周一表示，为了欧元区经济稳定，欧洲应尽快对希腊银行业进行资本重组。“围绕希腊的情势仍高度不确定，”中曾宏在与熊本商界领袖会见之后的记者会上说。“缺乏资金的希腊银行业者快速进行资本重组非常重要...这是日本从过去银行业危机中吸取到的经验教训，”他表示。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行1,470.8亿台币定存单。较当日存单到期金额1,466.8亿台币，存单发行余额增4亿。

--台湾央行周二公布，共发行5,497亿台币定存单。较当日存单到期金额5,511亿台币，存单发行余额减14亿。

--台湾央行周一公布，共发行505亿台币定存单。较当日存单到期金额504亿台币，存单发行余额增1亿。