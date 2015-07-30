国际油市：空头短期内或暂停做空，因美国原油库存降幅远大于预期

过去一个月来，原油期货跌幅已超过每桶10美元，美国原油 跌破47美元，布兰特原油 跌破53美元。分析师表示，如果库存进一步下降，约有半数跌幅可以扳回。

这次的卖压推手，也因市场担心美国夏季汽油需求的因素被夸大。周三最新数据显示，美国一周汽油需求远超过预期，同比增加6.2%。

“市场一直受到沉重打击。如果这项周度数据够给力，卖压可能暂时停止。”投行Herbert J.Sims & Co.能源部门的Donald Morton说。

然而，反弹可能是短期的，因美国汽油需求肯定会跟着夏季结束而下降。

“油价跌势可能暂停，但我认为这不是新一波上涨的讯号，”大宗商品经纪商Powerhouse执行副董David Thompson说。“如果情况和现在一样，接下来的秋季炼厂将进入维修期，原油需求将较少。”(完)