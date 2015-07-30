美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。美联储宣布维持指标利率不变，并在政策声明中指出，“总的来说，一系列就业市场指标显示，自今年年初以来劳动力资源闲置的情况已大为改观。”

巴西央行货币政策委员会周三将指标利率上调50个基点，至14.25%，这是该行连续第六次升息50基点。目前该国利率在全球十大经济体之中最高，也是2006年7月以来最高。巴西央行在声明中明确暗示，将停止货币紧缩。

英国央行副总裁康利夫在周三刊出的专访中表示，他担心脆弱的金融市场将如何因应美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息。

俄罗斯央行周三宣布，已从周二开始停止补充国际储备的购汇操作，因市场的波动性上升。

日本央行审议委员石田浩二周四称，央行必须警惕大规模刺激计划可能使经济过热，造成金融失衡的问题，央行的通胀目标是个灵活机动的目标，在确定物价趋势时必须综合考量各种因素。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.0% 2015年6月28日降25基点

一年期贷款利率4.85% 2015年6月28日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.00% 2015年7月23日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点

附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.00% 2015年6月18日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11.5% 2015年6月15日降100个基点

非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点