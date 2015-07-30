日本股市：早盘中涨逾1%中止四连跌，绩优企业财报强劲激励股价

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“美联储的政策结果有利于股市，”SMBC日兴证券总经理西广市称，并表示市场也从中国股市的表现中获得宽慰。他认为，中国股市暂时企稳。
与此同时，投资者还关注日本绩优企业4-6月当季的业绩表现。
业绩大多不错。
日产汽车 飙升5%，此前该公司公布，会计年度第一季营业利润大涨58%，超出市场预期。
此外，在强劲业绩结果推动下，任天堂 大涨8.6%；日立 跳升6.7%。
但Panasonic 大跌7%，因该公司首季营业利润不及市场预期。
券商类股也在强劲季度业绩带动下走高，野村控股 涨5.0%，大和证券 涨6.5%。
东证股价指数 涨1.1%，至1,651.63点，33个分项指数中有31个上涨。
JPX-日经400指数 涨1.1%至14,900.84点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”