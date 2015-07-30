日本股市：早盘中涨逾1%中止四连跌，绩优企业财报强劲激励股价

“美联储的政策结果有利于股市，”SMBC日兴证券总经理西广市称，并表示市场也从中国股市的表现中获得宽慰。他认为，中国股市暂时企稳。

与此同时，投资者还关注日本绩优企业4-6月当季的业绩表现。

业绩大多不错。

日产汽车 飙升5%，此前该公司公布，会计年度第一季营业利润大涨58%，超出市场预期。

此外，在强劲业绩结果推动下，任天堂 大涨8.6%；日立 跳升6.7%。

但Panasonic 大跌7%，因该公司首季营业利润不及市场预期。

券商类股也在强劲季度业绩带动下走高，野村控股 涨5.0%，大和证券 涨6.5%。

东证股价指数 涨1.1%，至1,651.63点，33个分项指数中有31个上涨。