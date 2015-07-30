全球商品：厄尔尼诺现象肆虐，或推动糖价反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透调查访问13位分析师及交易商的结果显示，全球糖市六年来首见供不应求的情况，仅能略微推升糖价，预计糖价在2016年仍将守在数年低位附近。
价格较低加上天气异常，使糖等农产品在其他许多市场正在下跌之际，对中国等国家的投资基金更具吸引力。
在印度，受厄尔尼诺现象影响，降雨减少已冲击印度糖的主产区马哈拉施特拉邦的产量。据印度糖厂协会(Indian Sugar Mills Association)数据，10月1日开始的2015/16年度，马哈拉施特拉邦糖产量将下降7.6%至970万吨。
真正的不确定性将是，厄尔尼诺现象在未来几周和数月对全球糖产区的影响到底有多大。
在全球糖的主产国和出口国巴西，威胁来自该国中南部较以往更潮湿的天气。
分析师称，受厄尔尼诺现象影响全球糖产量下降，可能意味着料在2015/16年出现的供应缺口，将高于此前的初步预测。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”