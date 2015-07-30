全球商品：厄尔尼诺现象肆虐，或推动糖价反弹

路透调查访问13位分析师及交易商的结果显示，全球糖市六年来首见供不应求的情况，仅能略微推升糖价，预计糖价在2016年仍将守在数年低位附近。

价格较低加上天气异常，使糖等农产品在其他许多市场正在下跌之际，对中国等国家的投资基金更具吸引力。

在印度，受厄尔尼诺现象影响，降雨减少已冲击印度糖的主产区马哈拉施特拉邦的产量。据印度糖厂协会(Indian Sugar Mills Association)数据，10月1日开始的2015/16年度，马哈拉施特拉邦糖产量将下降7.6%至970万吨。

真正的不确定性将是，厄尔尼诺现象在未来几周和数月对全球糖产区的影响到底有多大。

在全球糖的主产国和出口国巴西，威胁来自该国中南部较以往更潮湿的天气。