台湾债市：五年债殖利率触底反弹，台股大涨吸引短多获利了结

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月30日 - 台湾五年公债104/9 殖利率周四早盘触底反弹。交易员指出，受美债殖利率走扬带动，加上今天台股大涨，债市风险意识升高，短多获利了结出场，促使该券殖利率转趋微扬。
交易员表示，本周自104/9殖利率拉回到2月低点后，随着短多陆续出场，今天该券殖利率出现小幅反弹；后市观察重点在股市变化，及买盘设定的利率水准。只不过殖利率弹高后仍可望吸引买盘逢低进场。
〞股市反弹了，大家风险意愿变高，短多纷纷出场、获利了结。〞一位大型公股银行主管说。
本地时间上午10:38时，台股加权指数 上涨1.37%，报8,680.56点。
今天五年券殖利率盘中最低在0.9415%，创近6个月新低，此前低位在2月3日的0.9400%。
美国公债价格周三在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布声明前已经下滑，之后对美联储有关美国就业市场不断改善的评估反应不大，因联储仍为可能早至9月升息敞开大门。
交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.940-0.970%；10年券104/5殖利率则在1.460-1.490%。
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(记者 罗两莎; 审校 詹静宜/曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”