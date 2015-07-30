台湾债市：五年债殖利率触底反弹，台股大涨吸引短多获利了结

路透台北7月30日 - 台湾五年公债104/9 殖利率周四早盘触底反弹。交易员指出，受美债殖利率走扬带动，加上今天台股大涨，债市风险意识升高，短多获利了结出场，促使该券殖利率转趋微扬。

交易员表示，本周自104/9殖利率拉回到2月低点后，随着短多陆续出场，今天该券殖利率出现小幅反弹；后市观察重点在股市变化，及买盘设定的利率水准。只不过殖利率弹高后仍可望吸引买盘逢低进场。

〞股市反弹了，大家风险意愿变高，短多纷纷出场、获利了结。〞一位大型公股银行主管说。

本地时间上午10:38时，台股加权指数 上涨1.37%，报8,680.56点。

今天五年券殖利率盘中最低在0.9415%，创近6个月新低，此前低位在2月3日的0.9400%。

美国公债价格周三在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布声明前已经下滑，之后对美联储有关美国就业市场不断改善的评估反应不大，因联储仍为可能早至9月升息敞开大门。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.940-0.970%；10年券104/5殖利率则在1.460-1.490%。

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