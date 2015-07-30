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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 11:11 BJT

台湾股市：在美联储乐观言论推动下早盘涨1.4%，晶片类股走高

路透台北7月30日 - 台湾股市周四上涨，与周边其他地区股市表现一致，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)指出美国经济表现强劲。

0236GMT，台股加权股价指数 涨1.4%，至8,679.61点，周三收跌0.22。

美联储称美国经济以及劳动力市场仍呈增长，这提升了其9月加息的可能性。

电子类指数 涨1.5%，其中半导体类指数 以2.08%的涨幅领涨。联电 涨5.12%，因其第二财季业绩超预期。

金融保险类指数 涨2.1%，光电类指数 涨2.37%。(完)

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