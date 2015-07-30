台湾股市：在美联储乐观言论推动下早盘涨1.4%，晶片类股走高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月30日 - 台湾股市周四上涨，与周边其他地区股市表现一致，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)指出美国经济表现强劲。
0236GMT，台股加权股价指数 涨1.4%，至8,679.61点，周三收跌0.22。
美联储称美国经济以及劳动力市场仍呈增长，这提升了其9月加息的可能性。
电子类指数 涨1.5%，其中半导体类指数 以2.08%的涨幅领涨。联电 涨5.12%，因其第二财季业绩超预期。
金融保险类指数 涨2.1%，光电类指数 涨2.37%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”