《全球主要央行动态》--7月30日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月23-30日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。美联储还表示，目前仅需要看到“一些”就业市场进一步改善的迹象，分析师称，这样就将巩固美联储对近期美国就业增势将继续维持的信心。

美联储7月28-29日货币政策会议后发布的声明全文

**巴西**

巴西央行货币政策委员会周三一致通过将指标利率上调50个基点，至14.25%，这是该行连续第六次升息50基点。目前该国利率在全球十大经济体之中最高，也是2006年7月以来最高。巴西央行在声明中明确暗示，将停止货币紧缩。

**欧元区**

欧洲央行周三表示，欧元区创始国在经济方面差距拉大，这是一个“令人失望的”结果，不符合原先认为的共同货币能让经济落后国家逐步赶上的预设。

欧洲央行管理委员会委员诺亚在周五刊出的法国世界报采访中称，认为希腊不再有被迫退出欧元区的风险。同时也是法国央行总裁的诺亚表示，希腊危机向欧洲其他地区银行蔓延的风险“接近于零”，因为它们已经减少对希腊的曝险。

欧洲央行管理委员会委员诺亚接受法国世界报访问表示，希望在秋季测试之前看到希腊银行得到初步的紧急资金挹注；欧洲央行将利用秋季测试对希腊银行的实际需求进行规划。他在法国世界报公布于自家网站的访问中表示，此举“将更有利于稳定银行业”。

**英国**

英国央行副总裁康利夫在周三刊出的专访中表示，他担心脆弱的金融市场将如何因应美联储升息。康利夫对英国卫报表示，金融市场此刻“相当脆弱”。

英国央行审慎监管局(PRA)在一份公告中表示，该机构正在制订新的“PRA缓冲资本”规定，银行需要持有一定的缓冲资本，以吸纳在可能出现的严峻压力蒙受的损失。

英国央行和英国财政部周二称，英国财政大臣奥斯本任命经济学家弗利葛(Gertjan Vlieghe)为英国央行货币政策委员会外部委员。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，他认为没有必要迅速采取升息行动，因英国劳工市场仍自金融危机复原当中，且全球经济仍存在多重风险。霍尔丹接受英国广播公司(BBC)电视专访时表示，“不用急着将利率从当前水准调升。”这次专访在周五播出。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周四表示，该行需留意不要太晚升息，这呼应了其他官员指称升息时点逼近的说法。麦卡弗蒂同时指出，他不确定首度加息的确切时点，这主要取决于未来数个月数据的表现。

**中国**

中国央行周二晚间表示，为维护债券市场平稳健康发展，人民银行鼓励境外机构投资者基于资产保值增值的需要进行长期投资，这与境外央行类机构基于流动性管理需要，开展一些短线的投资和头寸调整并不矛盾，并对境外机构投资者其他的投资需求没有禁止。对此类投资者没有持有期限和最低持有量的要求。

中国央行周二表示，目前居民物价预期保持稳定；央行主要观察总体物价水平等宏观指标，下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具。

**日本和韩国**

日本央行副总裁中曾宏周一表示，为了欧元区经济稳定，欧洲应尽快对希腊银行业进行资本重组。“围绕希腊的情势仍高度不确定，”中曾宏在与熊本商界领袖会见之后的记者会上说。“缺乏资金的希腊银行业者快速进行资本重组非常重要...这是日本从过去银行业危机中吸取到的经验教训，”他表示。

日本央行审议委员石田浩二周四称，央行必须警惕大规模刺激计划可能使经济过热，造成金融失衡的问题。石田浩二称，他认为眼下没有央行大规模印钞埋下资产泡沫种子的迹象，这类风险属于应放在长期角度考虑的问题。

韩国央行周四表示，预计该国通胀将继续保持温和，因消费乏力且全球油价疲软抑制物价压力。但央行在半年一度的通胀报告中指出，油价可能回升，加上天气不佳令新鲜农产品价格飙高，让通胀面临上行风险。

**澳洲和新西兰**

新西兰央行总裁惠勒周三称，新西兰未来将有更多降息，而且新西兰元汇价需更低以支持经济。惠勒演说之后，新西兰元跳涨至两周高点。

**其他央行**

俄罗斯央行周三宣布，已从周二开始停止补充国际储备的购汇操作，因市场的波动性上升。“俄罗斯央行从7月28日起已经停止补充国际储备计划中的购汇操作，这与国内外汇市场的波动性上升有关，”央行声明称。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......