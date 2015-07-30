韩国金融市场：企业获利前景疑虑拖累股市下滑；韩元走贬

芯片制造商SK海力士 股价下跌多达8%至34,050韩元，为2013年11月27日以来最低，追随三星电子股价走低。三星预计2015年下半年对IT企业的挑战将与日俱增。

汇市方面，韩元兑美元 下跌，此前美元在隔夜海外市场上涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。