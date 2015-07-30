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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 11:26 BJT

韩国金融市场：企业获利前景疑虑拖累股市下滑；韩元走贬

芯片制造商SK海力士 股价下跌多达8%至34,050韩元，为2013年11月27日以来最低，追随三星电子股价走低。三星预计2015年下半年对IT企业的挑战将与日俱增。

汇市方面，韩元兑美元 下跌，此前美元在隔夜海外市场上涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

韩元兑美元下跌0.6%，报在1,165.1，三日涨势料将中止。不过受到出口商月底结算需求，韩元跌幅有限。

三年期韩国公债9月合约 下跌0.07点至109.33。

0238GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,165.1 1,158.4

日圆/韩元 9.3815/862 9.3670

韩国公债期货 * 109.33 109.40

韩国综合股价指数 2,033.89 2,037.62

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍/孙国玉/李婷仪 审校 王兴亚/张涛/郑茵)

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