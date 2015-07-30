路透基点：荷兰海沃再次缩减五年期贷款规模，因所在市场低迷---TRLPC

路透香港7月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，荷兰液 压泵厂商海沃(Hyva Global BV)已将五年期贷款规模从2.95亿美元缩减至 1.95亿美元，原因是该公司所在市场处于下滑状态。 这笔贷款目前包括两部分，一为1.75亿美元分期偿还定期贷款，另一 部分为2,000万美元循环贷款。循环贷款由协调行美银美林和德意志银行 提供。两家银行在整个融资案当中最后分别出资3,000万和2,500万美元。 在定期贷款方面，Babson Capital承贷3,000万美元，中国中信银行( 国际)、法国农业信贷银行、意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)和 西门子金融服务集团分别承担2,500万美元。国泰世华银行承贷1,000万美 元。 在此次缩减贷款规模前，公司已在6月底缩减贷款规模至2.7亿美元， 但无法找到足够的银行参与银团贷款。 贷款机构对这笔融资反应冷淡，是因为海沃关键市场所在的建筑和资 源行业表现疲软。该公司生产的液压泵用于全球的卡车和拖车。一位消息 人士透露，银行不愿意向海沃贷更多款是因为该公司面临产业的下滑。中 国是海沃获利最为丰厚的市场，但中国经济放缓也抑制了对建设项目的需 求。 本项融资中，承贷2,500万美元或以上的银行可获得高于500基点的综 合收益，以及牵头行兼簿记行头衔，在杠杆比率为3.75倍或更高时，利率 为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450个基点，安排费250个基点。 消息人士称，融资目前正处于文件准备阶段，预计将在8月完成。 资金将用于2016年3月到期的3.75亿美元五年期债券的再融资，并预 付一笔3,000美元的优先循环信贷。(完) (翻译 张荻； 审校 郑茵)