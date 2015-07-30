港股业绩：恒隆地产中期基本纯利微升1%，物业销售减少抵销租金增长

路透香港7月30日 - 主力在中国发展商业房地产的恒隆地产 周四公布，今年上半年基本纯利按年微跌1%，因期内销售香港住宅货尾单位的收益逊于去年，抵销了部份中港两地投资物业租金收入的增长。

截至6月底止半年，撇除投资物业重估后，恒隆地产的基本纯利为24.48亿港元；计入投资物业重估收益后，期内净利同比减幅为12%，至28.41亿港元。

恒隆地产期内出售了26个住宅货尾单位及停车位，录得相关营业额7.45亿港元，同比减17%；但由于单位组合不同，营业溢利增长4%至5.62亿港元。

虽然中港零售业放缓，但恒隆地产在两地的投资物业继续为其提供稳定的收入。整体物业租赁租金收入上升9%至38.62亿港元，但营业溢利只升3%，因内地新开业物业溢利较低，抵消了部分香港物业组合的溢利增长。

上半年恒隆地产内地物业组合租金收入同比升一成，但若扣除去年下半年才开业的几项新物业，租金收入同比只升1%。只计购物商场租金收入则升11%。公司现时在内地共有七个购物商业，上海及渖阳各两座，济南、无锡及天津各一座。

香港收租物业方面，期内恒隆地产在港的租金收入及营业溢利俱有7%增长。其中商舖组合租金收入增长6%；办公楼整体租金则升9%。

公布业绩前，恒隆地产早盘收高0.91%，报22.2港元。（完）

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