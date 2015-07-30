中国汇市：人民币早盘受美联储决议打压微贬，但大行结汇令贬值预期难释放

路透北京7月30日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价微贬，因隔夜美联储决议提振美元指数 走强。交易员称，美联储升息预期施压人民币汇率，但迫于大行结汇支撑，人民币贬值预期在即期价格上无法体现。

在岸即期稳而不动，也令其与离岸CNH汇差再度阔至约百点，吸引银行间市场与企业进行套利交易。交易员表示，目前如果不是境内外对做，在岸CNY如此窄幅波动下基本没什么做头。不过由于一百个点子的汇差吸引力有限，今日早盘成交量继续萎缩合乎情理。

"没得玩了，反正就盯着看，能换点美元换点美元放着，（人民币）应该是会贬值的。短期内应该不会动，但是一旦放开，这跑起来应该不是一般的快。"一中资行交易员说。

他并指出，近一个月大宗商品价格挫跌而国际美元独强，中国经济数据欠佳叠加进一步降息预期等诸多因素皆指向人民币贬值，但迫于境内美元需求一直被打压，人民币即期波动率何时放开只能看决策层指示。

北京时间10:53，中国人民币兑美元 即期报6.2095，上日收报6.2091元。今日人民币兑美元中间价 报6.1165元，上日中间价为6.115元。

多家机构今日发布研报称美联储9月加息可能性较低，概率多落于30%~40%，而12月加息几率则达70%。光大证券宏观组认为，美联储7月货币会议较其此前预期略偏鸽派，但是加息事实日益临近，市场“预期差”的持续存在意味着美元的上涨不会就此结束。关注今晚美国Q2实际GDP数据，若该数据好于预期（市场一致预期2.5%），则会进一步提振美元走强。

全球汇市方面，美元周四持稳，交投谨慎，美国即将公布第二季国内生产总值(GDP)，该数据可能强化或削弱美联储可能在9月升息的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2725元, 上日尾盘为6.273元。

离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2191/6.2194元, 上一交易日尾盘报6.2177元。