《路透晚报》--7月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：将推出新兴产业、制造业核心竞争力等重大工程包--发改委

中国国家发改委政策研究室副主任赵辰昕周四表示，继去年提出的七大类重大工程包后，发改委又谋划推出城市轨道交通、现代物流、新兴产业、增强制造业核心竞争力等四个新的重大工程包。

--中国财政：财政存量资金将限期交回，逾期未交将通过调减预算扣回--财政部

中国财政部周四称，一些中央和地方部门仍未按要求交回财政存量资金，下一步对于没有明确交回期限的财政存量资金要限期交回，逾期未交回的将通过调减预算等方式扣回。

--中国反腐：环保部原副部长张力军涉嫌严重违纪违法接受调查--中纪委

中国中央纪委监察部网站周四称，环境保护部原副部长、党组成员张力军涉嫌严重违纪违法接受组织调查。张力军已在2013年到退休年龄时卸任。

--马航事件：中国称正抓紧了解核实可能发现MH370残骸的报道--外交部

中国外交部发言人洪磊周四对路透表示，注意到有关可能发现马航370客机飞机残骸的报道，中方正抓紧向有关国家进一步了解核实情况。

【金融】

--中国金融：大额存单发行主体扩容，利率市场化改革继续前行

中国市场利率定价自律机制周四称，大额存单发行主体范围将向基础成员扩围，机构个数由目前的九家核心成员大幅扩大至102家。市场人士认为，此举为利率市场化完善了制度准备，形式上标志利率市场化更进一步；不过目前对市场的实质影响不大。

--中国央行：将继续发挥差别准备金动态调整工具逆周期调节作用--行长助理

中国央行行长助理张晓慧表示，下一阶段央行将继续发挥差别准备金动态调整工具的逆周期调节作用，完善应对资本流动的宏观审慎管理框架；针对金融深化和创新发展，研究探索将更多信用创造活动纳入宏观审慎政策框架；建立并完善宏观审慎管理和微观审慎监管协调配合、互为补充的体制机制。

--中国金融：IMF称中国资本市场波动不影响人民币加入SDR评估--新华

国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德日前表示，中国近期的资本市场波动不会影响IMF正在进行的是否将人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子的评估。

--中国金融：多家银行摸底资金进入股市情况，但并未叫停--报载

据中国证券报周四报导，近期多家国内银行开始下发内部通知，要求各分支机构对资金进入股市情况进行排查和摸底，涉及理财资金对接结构化产品、股权质押融资等业务，但相关银行业务并未叫停。

【固定收益】

--《分析》中国央行连续两周净投放，维护金融稳定重任在肩

中国央行公开市场本周逆回购操作规模续增，实现连续第二周净投放；缴税等扰动因素弱化后，本周资金面重回相对宽裕状态，但股市二次探底再度引发市场情绪波动，央行继续加力逆回购以表明维稳态度。

--中国债市动态：一级需求旺盛二级走稳，信用债买气仍在惟波动有限

中国银行间债市周四早盘现券收益率波动有限,利率互换IRS则小涨；进出口行新债中标结果低于二级估值达10bp(基点)左右，显示机构需求旺盛。交易人士表示，股市震荡走弱，继续提振债市中短期品种需求，其中一级市场三、五年期利率债和信用债品种较为抢手。

--中国货币市场：回购利率略涨但资金面仍向宽，公开市场净投放符合预期

中国银行间市场周四早盘主要回购利率略有上行，隔夜、七天期品种分别在开盘价附近以上浮、下浮成交为主。交易员称，主要银行融出仍然充裕，央行公开市场继续净投放亦在预期之内，资金面状况较前日变化有限。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.3477%，五年3.5758%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为3.3477%和3.5758%；对应投标倍数分别是4.66倍和4.54倍。

--中国新债：新疆下周四将招标发行总额49亿元一般和专项地方债

中国新疆维吾尔自治区财政厅周四公告，将于下周四(8月6日)招标发行总额49亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债规模37亿元，专项债12亿元。

--中国新债：国开行下周二招标增发至多260亿元五期债，期限1-10年

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(8月4日)招标增发五期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

--中国债市：三个月国库现金定存利率3.20%--业内人士

业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.20，较上次同期限3.40%的结果有所下行。

--中国债市：银行间将推质押式回购匿名点击业务，期限隔夜、七天和14天

中国全国银行间同业拆借中心周四称，为提高质押式回购市场交易效率，银行间债市将推出质押式回购匿名点击业务，适用于隔夜、七天和14天三个期限，且以利率债为质押券的回购交易。

【外汇】

--中国汇市：人民币微幅收贬至逾一周低位，但大行结汇令贬值预期难释放

人民币兑美元即期周四随中间价微幅收贬至逾一周低位，受隔夜美联储决 议提振美元指数走强拖累。交易员称，美联储升息预期施压人民币汇率，但迫于大行结汇支撑，人民币 贬值预期在即期价格上无法体现。

--离岸人民币：康师傅计划发行三年期点心债，初始息率为4.7%

中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股计划发行基准规模（10亿）的三年期点心债，初始指导息率为4.7%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌2.2%，权重蓝筹板块走势低迷拖累大盘

中国股市沪综指周四震荡收跌2.2%。分析师指出，沪综指今日盘中反复震荡，多空围绕3,800点展开争夺，虽然军工、装备等二线蓝筹交投活跃，但金融、石油等权重蓝筹板块走势低迷拖累大盘，致尾盘大幅跳水，预计大盘短线仍处于偏弱势整理格局。

--中国证券：沪深证交所两融余额周三减98.9亿，至约1.37万亿元

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近日走势震荡。本周前两天连续下跌后，周三大盘缩量大幅反弹，当日沪深证交所融资融券余额净减98.9亿元人民币至约1.37万亿元。

--中港个股：光大集团增持光大银行1.27亿股H股，拟继续择机增持

中国股份制银行--光大银行周四公告称，主要控股股东光大集团自7月17日至29日通过港股通买入方式增持该行H股1.27亿股，未来六个月内拟继续在二级市场择机增持。

--中港个股：交通银行发行24.5亿美元境外优先股，超额认购逾2倍