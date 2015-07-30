中国货币市场：回购利率略涨但资金面仍向宽，公开市场净投放符合预期

路透上海7月30日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率略有上行，隔夜、七天期品种分别在开盘价附近以上浮、下浮成交为主。交易员称，主要银行融出仍然充裕，央行公开市场继续净投放亦在预期之内，资金面状况较前日变化有限。

上海一银行交易员称，资金面还是比较宽松的，“最近利率每天都小幅上一点，但出钱的不少，没什么压力”。

他表示，隔夜利率上行主要受开盘价引导，与跨月因素关联不多；预计近期资金价格还将持稳，下月初大幅向下调整的可能性有限。

他并提到，因近期市场流动性本身就较为充裕，公开市场小量净投放及国库现金招标后，资金面供给维持平稳，并没有明显进一步改善的感觉。

中国央行公开市场周四进行400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.50%；据此计算，本周公开市场将净投放200亿元。

此外，中国财政部与央行稍早进行了500亿三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.20%，较上次同期限3.40%的结果有所下行。

华东一银行交易员称，此次中标利率下行在预期之中，因上度招标之后，央行已降息0.25个百分点；上述利率略高于银行间三个月期质押式回购利率3.16%，接近最新的同期限AAA同业存单收益率估值3.2002%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.4385 1.4180 +2.05

七天 2.4677 2.4471 +2.06

14天 2.6840 2.6841 -0.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2300 0.3400 +89.00

七天 1.4850 1.3850 +10.00

14天 1.6050 1.5000 +10.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4400 1.4200 +2.00

七天 2.4800 2.4600 +2.00

14天 2.6900 2.7000 -1.00

Shibor

其中:隔夜 1.4480 1.4270 +2.10

七天 2.5020 2.5140 -1.20

三个月 3.1605 3.1635 -0.30