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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 12:15 BJT

《全球汇市》美元受美联储升息预期提振持坚，美国第二季GDP备受期待

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0971 1.0984 -0.12 -9.31 1.2097

美元/日圆 124.16 123.92 0.19 3.93 119.68

欧元/日圆 136.22 136.11 0.08 -6.20 144.78

美元/瑞郎 0.9687 0.9675 0.12 -2.56 0.9941

英镑/美元 1.5600 1.5602 -0.01 0.17 1.5573

美元/加元 1.2953 1.2943 0.08 11.49 1.1618

澳元/美元 0.7305 0.7291 0.19 -10.57 0.8168

新西兰元/美元 0.6628 0.6662 -0.51 -14.99 0.7797

澳元/日圆 90.700 90.350 0.39 -7.19 97.750

新西兰元/日圆 82.290 82.560 -0.33 -11.99 93.310

英镑/日圆 193.69 193.34 0.18 4.22 186.38

澳元/新西兰元 1.1018 1.0931 0.80 5.24 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/孙国玉/汪红英/许娜；审校 龚芳/王洋)

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