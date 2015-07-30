《全球汇市》美元受美联储升息预期提振持坚，美国第二季GDP备受期待

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0971 1.0984 -0.12 -9.31 1.2097
美元/日圆 124.16 123.92 0.19 3.93 119.68
欧元/日圆 136.22 136.11 0.08 -6.20 144.78
美元/瑞郎 0.9687 0.9675 0.12 -2.56 0.9941
英镑/美元 1.5600 1.5602 -0.01 0.17 1.5573
美元/加元 1.2953 1.2943 0.08 11.49 1.1618
澳元/美元 0.7305 0.7291 0.19 -10.57 0.8168
新西兰元/美元 0.6628 0.6662 -0.51 -14.99 0.7797
澳元/日圆 90.700 90.350 0.39 -7.19 97.750
新西兰元/日圆 82.290 82.560 -0.33 -11.99 93.310
英镑/日圆 193.69 193.34 0.18 4.22 186.38
澳元/新西兰元 1.1018 1.0931 0.80 5.24 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/孙国玉/汪红英/许娜；审校 龚芳/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”