澳新汇市：对中国股市的乐观情绪推升澳元，但涨势仍脆弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
受中国钢材价格上扬支撑，铁矿石价格连续第四日反弹，这也提振了市场人气。
不过，澳元仍需要突破0.7350、0.7450和0.7500美元等层层强阻力位，才能使技术面前景不那么偏空。
“澳元仍处于下跌趋势。鉴于澳元勉强脱离低点，本轮反弹说不上回调。我们需要看到澳元突破0.7450美元，”苏格兰皇家银行驻新加坡的资深策略师Greg Gibbs说。
新西兰元 近来的涨势看似失去了动能，由于美元持坚，新西兰元处在0.6635美元附近。
新西兰央行总裁惠勒周三称，新西兰未来将有更多降息，而且新西兰元汇价需更低以支持经济，但他的表态也抑制了有关该国需要大幅放松政策的观点。新西兰在惠勒演说之后跳涨至0.6739美元高点。
新西兰元的短线支撑位在0.6600美元附近，阻力位在0.6720。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英；审校 李爽/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”