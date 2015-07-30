中国债市动态：一级需求旺盛二级走稳，信用债买气仍在惟波动有限

路透上海7月30日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率波动有限,利率互换IRS则小涨；进出口行新债中标结果低于二级估值达10bp(基点)左右，显示机构需求旺盛。交易人士表示，股市震荡走弱，继续提振债市中短期品种需求，其中一级市场三、五年期利率债和信用债品种较为抢手。

他们并称，不过二级市场今日表现相对较为平淡，而信用债品种虽交投活跃局面不改，但前期收益率突破历史低点之后，继续下行空间暂受阻。

“二级(收益率)基本没动，倒是口行新债疯了，（中标收益率）比昨天又下了5个点。”华东一银行交易员表示，感觉就是市场资金充沛，股市又一蹶不振，所以买盘情绪有点高。

进出口银行上午招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为3.3477%和3.5758%；对应投标倍数分别是4.66倍和4.54倍。其中三年期中标收益率较上日农发行同期限品种下行近5BP。中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年和五年期最新收益率为3.4627%和3.6690%。

华南一银行交易员认为，考虑到目前的资金面和股市走势，现券收益率至少一两个月内不会有大的反弹，但是中长期还是看不清楚方向。

“大家也只敢整中短的品种，长端的都不敢拿了，还要继续看股市的情况，另外就是美国是否会加息，”他称。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

剩余期限近10年的国开行150210券最新双边报价 在3.9175%/3.9150%，上日尾盘为3.9200%/3.9101%。