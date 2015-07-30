更新版 1-中国金融：大额存单发行主体扩容，利率市场化改革继续前行

* 大额存单发行主体机构个数大幅扩大至102家

* 为利率市场化制度准备，形式上更进一步

* 扩容范围内银行发行积极性有限 (增加更多分析和评论)

路透北京7月30日 - 中国市场利率定价自律机制周四称，大额存单发行主体范围将向基础成员扩围，机构个数由目前的九家核心成员大幅扩大至102家。市场人士认为，此举为利率市场化完善了制度准备，形式上标志利率市场化更进一步；不过目前对市场的实质影响不大。

刊登在中国货币网上的通知指出，大额存单发行主体范围扩大到基础成员中的全国性金融机构和具有同业存单发行经验的地方法人金融机构及外资银行。

“扩大发行主体范围力度很大，已基本全面铺开。未来大额存单发行量和定价都会有质的提升。”清华大学博士后付立春表示，“这也意味着利率市场化真正走到最后一步，预计一年以内将彻底放开存款利率上限。”

付立春称，供给面增加后，随着交易量增加、机构产品增多，可转让功能也将配套实现，而随着竞争加剧，进而定价会提高。

此次通知指出，为进一步推动大额存单市场发展，逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围，有序推进利率市场化改革，决定扩大大额存单发行主体范围。

不过，多家扩容范围内的银行对路透表示，近期并未实质发行对个人和企业的大额存单；而一家商业银行人士称，这次放行这么多家银行发行大额存单，利率也会有些指导。

多位券商银行业分析师指出，这次是对利率市场化的制度准备和存款保险类似，真正的利率市场化还需要时间。

工商银行 和农业银行 等九家市场利率定价自律机制核心成员，6月15日发行了首批大额存单，期限以一年以内（含）为主，利率约为央行存款基准利率1.4倍.

此前，第三方理财研究机构--普益财富统计称，大额存单从6月中旬发行以来，九家发行银行仅将其利率定在同期存款基准利率上浮40%，一年期收益率定在3.15%，虽完成发行任务，但其可转让的功能至今并未实现。

**缺少资产是主要矛盾**

一位银行业对公部人士称，银行发行大额存单意愿不高，和当前理财收益高而且风险低，致使大额存单吸引力不大有关。

不过，当下银行资产端的矛盾或更为主要。民生证券固收团队最新报告分析称，大额存单扩容，而实体融资需求有限，存贷比监管弱化，竞争存款和揽储动力料不会太强，发行利率多会处于3.25%-3.75%之间。金融机构资产端扩张放缓，负债端出现无序竞争可能性不大。

“现在已经一堆协议存款了，大额存单给这些资产端的部门添事儿；现在关键是没资产。”某银行资产管理部人士坦言。

中国央行金融6月统计数据显示，中国当月新增人民币贷款、社会融资规模增量及广义货币供应量M2增速均向好，融资需求渐现改善迹象，企业和居民户中长期贷款增至二季度高点，不过票据融资占比亦不小，显示需求改善势头仍不稳固。

不过，大额存单早作准备也在长远考虑。招商银行高级分析师刘东亮认为，九家的试点应该还是比较成功的，扩大参与主体，一方面是利率市场化的深入推进，一方面有利于对大额存单更好的定价，特别是有利于降低中小银行的负债成本，进而有利于降低社会融资成本。

中国央行今年加快推进利率市场化改革，在5月初将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。6月又发布大额存单管理暂行办法，为全面放开存款利率上限奠定基础。

6月2日，中国央行正式发布《大额存单管理暂行办法》，允许商业银行、政策性银行、农村合作金融机构等可面向个人、非金融企业等发行记账式大额存款凭证，发行采用电子化的方式，利率以市场化方式确定。