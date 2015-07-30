中国新债：国开行下周二招标增发至多260亿元五期债，期限1-10年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月30日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(8月4日)招标增发五期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。
上述四期债分别为该行2015年第15、12、13、16和10期金融债增发品种，票面利率依次为2.64%、3.54%、3.86%、3.94%和4.21%。
具体发行条款如下：
2015第15、12、13、16和10期增发债
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发行上限 1年30亿元；3年40亿元；5/7年60亿元；10年70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：8月4日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 7月30日
起息日 1年：7月7日；3年：6月18日；5年：6月25日；
7年：7月10日；10年：4月13日
分销期 8/5-6日
上市日 8月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”