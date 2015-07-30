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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 14:08 BJT

日本债市：公债隔夜附买回利率跌至负值

路透东京7月30日 - 日本公债隔夜附买回利率周四降至负值。公债附买回是经纪商短期融资的重要工具。

日本公债附买回利率降至负0.011%。交易商称，这一利率过去曾在季度的最后一天降至负值，但很少在其他时间降为负值。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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