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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储公布决议后美元和股市走坚

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* 美元/日圆上升0.1%，新西兰元/美元跌0.38%，澳元/新西兰元涨0.78%，美元/韩元涨0.83%

* 日本股市日经指数上升0.85%，中国沪综指涨1.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.29%，美国10年期公债收益率报2.3184%，布兰特原油上扬0.28%

* 美国第二季GDP料反弹，受益于消费者支出和楼市好转

* 日本6月工业生产温和反弹，第二季GDP增长不容乐观

* 巴西央行升息50基点至14.25%，明确暗示紧缩周期结束

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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