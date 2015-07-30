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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 14:21 BJT

新兴汇市：韩元领跌新兴亚币，受美国加息预期拖累

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.12 123.95 -0.14 -3.59 119.66

坡元 1.3717 1.3690 -0.20 -3.33 1.3260

台币 31.450 31.523 +0.23 +0.85 31.718

韩元 1168.03 1158.40 -0.82 -5.88 1099.30 * 泰铢 35.10 34.94 -0.46 -6.27 32.90

菲律宾披索 45.64 45.53 -0.24 -2.02 44.72

印尼卢比 13467.00 13455.00 -0.09 -8.07 12380.00

印度卢比 63.98 63.91 -0.11 -1.48 63.03

马币 3.8130 3.8110 -0.05 -8.30 3.4965

人民币 6.2096 6.2091 -0.01 -0.09 6.2040

注: 泰国金融市场因国定假期休市。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/陈宗琦；审校 杜明霞/张明钧/蔡美珍)

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