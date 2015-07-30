台湾股市：反弹收涨逾1%，美联储乐观看待美国经济及就业成长

路透台北7月30日 - 台湾股市周四收涨逾1%。分析师表示，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)乐观看待美国经济和就业市场持续增强，带动台股随美股收高，且因短线台股乖离过大而增强今天技术性反弹力道，不过指数在8,700点上方稍有见压，料暂在8,600点上下一百点间整理。

大盘加权股价指数 收涨1.03%报8,651.49点。今日成交初值 为874.35亿台币，上交易日修正后为900.01亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，受惠于美股连两日收涨，及短线技术性乖离较大，令大盘指数走高升破8,650点，但从电子上游半导体至下游面板等企业投资人说明会皆释出第三季电子旺季不旺的疑虑，将影响台股续涨力道，明日主交投料在8,500-8,700点。

〞8月15日前要公布财报，怕有余震出现。〞他说。

他并称，短线指数在8,500点附近有机会筑底，而今年台湾经济基本面受累于出口衰退而表现欠佳，且大盘在8,700点上方稍有见压，料指数仍将在底部区间盘整，暂难马上由空转多。

美国股市周三上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持利率不变，且表示经济和就业市场持续增强。