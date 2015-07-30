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货币新闻 | 2015年 7月 30日 星期四 15:32 BJT

修正-英股业绩：苏格兰皇家银行第二季利润温和增长，当季计入重组开支

(更正：内文第二段可分配利润应为“2.93亿英镑(4.57亿美元)”，非“2.93亿英镑(4.57亿英镑)”)

路透伦敦7月30日 - 苏格兰皇家银行 公布，第二财季利润温和增长，当季计入了与业务重组有关的10.5亿英镑开支，并提列4.59亿英镑与诉讼有关的拨备。

该行当季可分配利润为2.93亿英镑(合4.57亿美元)，同比增长27%。分析师之前的预期为亏损2.6亿英镑。

该行称计划向股东返还资本，但至少要等到2017年第一季度。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)

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