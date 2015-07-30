修正-英股业绩：苏格兰皇家银行第二季利润温和增长，当季计入重组开支

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(更正：内文第二段可分配利润应为“2.93亿英镑(4.57亿美元)”，非“2.93亿英镑(4.57亿英镑)”)
路透伦敦7月30日 - 苏格兰皇家银行 公布，第二财季利润温和增长，当季计入了与业务重组有关的10.5亿英镑开支，并提列4.59亿英镑与诉讼有关的拨备。
该行当季可分配利润为2.93亿英镑(合4.57亿美元)，同比增长27%。分析师之前的预期为亏损2.6亿英镑。
该行称计划向股东返还资本，但至少要等到2017年第一季度。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。