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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 14:26 BJT

日本债市：公债价格小跌，追随隔夜美债的走势

30年期日债收益率 和20年期公债收益率 均上涨1个基点，分别报1.420%和1.170%。

10年期日债期货 价格收低0.1点至147.49。

日本公债隔夜附买回利率周四降至负0.011%。公债附买回是经纪商短期融资的重要工具。交易商称，这一利率过去曾在季度的最后一天降至负值，但很少在其他时间降为负值。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% +0.5 0.005%

五年期公债 0.100% +0.5 0.095%

10年期公债 0.415% +1.5 0.400%

20年期公债 1.170% +1.0 1.160%

30年期公债 1.420% +1.0 1.410%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.49 -0.10 147.59

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 杜明霞/张若琪)

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