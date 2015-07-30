日本债市：公债价格小跌，追随隔夜美债的走势

30年期日债收益率 和20年期公债收益率 均上涨1个基点，分别报1.420%和1.170%。

日本公债隔夜附买回利率周四降至负0.011%。公债附买回是经纪商短期融资的重要工具。交易商称，这一利率过去曾在季度的最后一天降至负值，但很少在其他时间降为负值。