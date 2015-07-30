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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 14:32 BJT

韩国金融市场：股市收低权重股三星电子挫跌，韩元走低

韩元兑美元 在本地市场收低0.9%，报1,168.4韩元。此前美联储表达对美国经济的乐观看法。(完)

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(编译 白云; 审校 蔡美珍/张若琪)

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