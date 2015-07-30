路透基点：国银租赁签署2.35亿美元贷款，金额高于最初目标--TRLPC

路透香港7月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，注册在深圳的国银金融租赁有限公司（简称“国银租赁”）于7月27日签署了一项2.35亿美元三年期境内分期偿还定期贷款，这一金额高于该公司最初的融资目标1.5亿美元。

汇丰担任本案的唯一牵头行、簿记行兼额度代理行，其他10家银行在一般银团阶段以牵头行身份加入联贷。

利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码190个基点。在18个月的宽限期过后，贷款将分四次、每半年不等额偿还：10%(第一次)、15%(第二、第三次)和60%(第四次)。

这笔贷款有30个基点的承诺费。

国银租赁之前的公司名为深圳租赁有限公司，是国家开发银行的附属公司，为航空等各交通领域提供租赁服务。