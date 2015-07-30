路透基点：国银租赁签署2.35亿美元贷款，金额高于最初目标--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，注册在深圳的国银金融租赁有限公司（简称“国银租赁”）于7月27日签署了一项2.35亿美元三年期境内分期偿还定期贷款，这一金额高于该公司最初的融资目标1.5亿美元。
汇丰担任本案的唯一牵头行、簿记行兼额度代理行，其他10家银行在一般银团阶段以牵头行身份加入联贷。
利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码190个基点。在18个月的宽限期过后，贷款将分四次、每半年不等额偿还：10%(第一次)、15%(第二、第三次)和60%(第四次)。
这笔贷款有30个基点的承诺费。
国银租赁之前的公司名为深圳租赁有限公司，是国家开发银行的附属公司，为航空等各交通领域提供租赁服务。
贷款分配情况如下：汇丰、联昌国际银行、台湾土地银行和兆丰国际商业银行各承贷3,000万美元；印度国家银行承贷2,500万美元；中国信托商业银行、开泰银行和华南银行各承贷2,000万美元；彰化银行、玉山商业银行和合作金库银行各承贷1,000万美元。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”