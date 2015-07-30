中国金融：IMF称中国资本市场波动不影响人民币加入SDR评估--新华

路透北京7月30日 - 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德日前表示，中国近期的资本市场波动不会影响IMF正在进行的是否将人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子的评估。

新华社周四援引拉加德在在线新闻发布会上称，中国正在推进关键的金融市场改革，改革的决心将有助于人民币加入SDR货币篮子。

“中国经济富有弹性，能够经受住资本市场的波动。IMF预计今年中国经济增长6.8%，这是中国主动调控的结果，增速放缓是可控的。”她表示。

谈及监管层采取措施稳定市场，拉加德说，中国资本市场监管者有责任采取措施避免市场无序波动。与此同时，为了确保市场的正常运行而维持合理的流动性水平也是合适的。

IMF团队上月曾在中国对人民币是否应纳入一篮子货币进行过技术评估，两位了解情况的消息人士上周对路透表示，IMF评估后认为人民币有可能今年加入SDR，但仍不确定。该团队在评估后提出的主要顾虑包括市场准入，以及资本项目仍不开放的前提下，投资人的进、出是否都能不受影响；他们同时还要求增加市场的透明度。