台湾债市：五年券殖利率触低反弹收升，股市上涨吸引短多获利了结

* 短多获利了结令五年券殖利率止跌反弹 * 后续关注台股若续涨料殖利率可望续弹 * 明日104/9殖利率暂看在0.95-0.97% 路透台北7月30日 - 台湾五年公债104/9 殖利率周四收升；交易员表示，受台股止跌收涨， 加上一家大型金融机构尾盘进场获利了结短多部位，引起交易盘卖单跟进杀出，带动殖利率触低反弹；明天观 察重点在台股表现，若续涨殖利率料续走高。 证券商交易员指出，早盘因一金融机构买盘涌入104/9，吸引交易盘跟着做多，令该券殖利率一度趋跌靠 向0.94%的半年盘中低位，但买盘追价意愿不足，且台股大涨也令债市风险意识升高，短多趁势获利了结，促 使该券殖利率转趋微扬。 〞一大早某家金融机构就进场猛捉，大家把持不住跟着捉，但尾盘他们就杀出来，殖利率就弹上来了。〞 前述证券商交易员说。 另一位票券公司交易员表示，随着台股止跌走涨，引爆债市短多获利了结卖单出笼，今天五年券及10年券 殖利率同步收升；明天观察重点在台股表现，倘若股市续强，殖利率将再弹升。 今天五年券殖利率盘中最低跌至0.9415%，创近半年新低，此前低位在2月3日的0.9400%。 交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.46-1.48%；五年公债104/9殖利率则暂看0.95-0 .97%。 台湾股市周四收涨逾1%。分析师表示，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)乐观看待美国经济和就业市 场持续增强，带动台股随美股收高，且因短线台股乖离过大而增强今天技术性反弹力道，不过指数在8,700点 上方稍有见压，料暂在8,600点上下一百点间整理。 美国公债价格周三在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布声明前已经下滑，之后对美联储有关美国就业 市场不断改善的评估反应不大，因联储仍为可能早至9月升息敞开大门。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +1.00 0.9570% *0.9415-0.9570% 157.00 10 104/5 +0.55 1.4735% 1.4600-1.4745% 55.00 注*：表该券殖利率发行以来新低。 本周全球重要经济事件和数据包括： 7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值。 7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑 订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率 决定。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4735 5 104/9 0.9570 3 104/1 0.6900 2 104/10 0.6400 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜/林高丽)