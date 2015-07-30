中港个股：交通银行发行24.5亿美元境外优先股，超额认购逾2倍

交行新闻稿称，是次发行募资总额约150亿元人民币，定价当日共获得130多家机构合计83亿美元的有效认购订单，最终股息率确定为5%，创造了中资银行境外优先股的最低股息率和最低发行溢价。

境外优先股每股票面金额为100元，将以等同清算优先金额（即20美元）总额100%之价格进行认购。第一个股息支付日为2016年7月29日，至2020年7月29日止的年息率为5%，此后将以其届时的清算优先金额按相关重置股息率计息。