欧股业绩：德意志银行第二季获利12亿欧元略逊预期，诉讼负担沉重

路透法兰克福7月30日 - 德意志银行 公布季度获利大致与预期相符，但警告表示，仍面临削减成本、消化沉重法律诉讼费用，以及缩减资产负债表以符合公司新策略计划等挑战。

该银行公布第二季税前获利为12亿欧元，较上年同期增长34%，仅略低于预估。诉讼费用也同样为12亿欧元，令集团获利承压。

德意志银行表示，如果诉讼费用继续与过去几年相同，或将无法达成2020年的业绩目标。

“成本高企到令人无法接受、沉重的诉讼费用持续造成负担、资产负债表必须更有效率，以及给予股东的总体回报率欠佳，也都是我们面临的明显挑战，”新任执行长John Cryan在声明中表示。