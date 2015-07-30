欧股业绩：德意志银行第二季获利12亿欧元略逊预期，诉讼负担沉重

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福7月30日 - 德意志银行 公布季度获利大致与预期相符，但警告表示，仍面临削减成本、消化沉重法律诉讼费用，以及缩减资产负债表以符合公司新策略计划等挑战。
该银行公布第二季税前获利为12亿欧元，较上年同期增长34%，仅略低于预估。诉讼费用也同样为12亿欧元，令集团获利承压。
德意志银行表示，如果诉讼费用继续与过去几年相同，或将无法达成2020年的业绩目标。
“成本高企到令人无法接受、沉重的诉讼费用持续造成负担、资产负债表必须更有效率，以及给予股东的总体回报率欠佳，也都是我们面临的明显挑战，”新任执行长John Cryan在声明中表示。
根据路透调查，德意志银行第二季税前获利为12.8亿欧元，高于上年同期的9.17亿欧元。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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