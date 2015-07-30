更新版 1-中国汇市：人民币微幅收贬至逾一周低位，但大行结汇令贬值预期难释放

* 人民币随中间价微收贬至逾一周低位 * 受美联储决议提振美指影响 * 但大行结汇令人民币贬值预期难释放 (新增收盘报价和评论) 路透北京7月30日 - 人民币兑美元即期 周四随中间价微幅收贬至逾一周低位，受隔夜美联储决 议提振美元指数 走强拖累。交易员称，美联储升息预期施压人民币汇率，但迫于大行结汇支撑，人民币 贬值预期在即期价格上无法体现。 在岸CNY稳而不动，也令其与离岸CNH的汇差再度阔至约百点，吸引银行间市场与企业进行套利交易。交易 员表示，目前如果不是境内外对做，在岸CNY如此窄幅波动下基本没什么做头。 "没得玩了，反正就盯着看，能换点美元换点美元放着，（人民币）应该是会贬值的。短期内应该不会动 ，但是一旦放开，这跑起来应该不是一般的快。"一中资行交易员说。 他并指出，多数新兴亚洲货币今日下滑而国际美元独强，且近一个月大宗商品价格挫跌，中国经济数据欠 佳叠加进一步降息预期等诸多因素皆指向人民币贬值，但迫于境内美元需求一直被打压，人民币即期波动率何 时放开只能看决策层指示。 对于人民币打破目前横盘局面的可能时点，交易员们多认为至少应等到国际货币基金组织（IMF）关于人 民币纳入特别提款权（SDR）的讨论结束之后；若在这之前突然放开人民币交易区间，将令央行维稳汇率前功 尽弃，目前来看这发生的概率较低。 IMF总裁拉加德日前表示，中国近期的资本市场波动不会影响IMF正在进行的是否将人民币纳入特别提款权 货币篮子的评估。中国正在推进关键的金融市场改革，改革的决心将有助于人民币加入SDR货币篮子。 全球汇市方面，美元周四升至本周迄今最高水准，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)朝着今年晚些时 候加息的方向又迈进了一小步，市场再度认为一旦美联储加息，美元将再次飙升。 多家机构今日发布研报称美联储9月加息可能性较低，概率多落于30%~40%，而12月加息几率则达70%。光 大证券宏观组认为，美联储7月货币会议较其此前预期略偏鸽派，但是加息事实日益临近，市场“预期差”的 持续存在意味着美元的上涨不会就此结束。关注今晚美国Q2实际GDP数据，若该数据好于预期（市场一致预期2 .5%），则会进一步提振美元走强。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2096 6.2091 -0.01% 中间价 6.1165 6.115 -0.02% 成交额 163.68亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.52%(上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 7 6.2093 6.21 今年以来升贬幅度 -0.09% 2005年汇改以来升贬幅度 33.29% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 1,540 FXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.219 6.2169 一年期NDF 6.2745 6.273 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进)