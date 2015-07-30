中国财政：财政存量资金将限期交回，逾期未交将通过调减预算扣回--财政部

路透北京7月30日 - 中国财政部周四称，一些中央和地方部门仍未按要求交回财政存量资金，下一步对于没有明确交回期限的财政存量资金要限期交回，逾期未交回的将通过调减预算等方式扣回。

“应注意到，一些中央部门和地方部门仍未按要求交回财政存量资金，直接影响了盘活财政存量资金的政策效果，”财政部网站刊登关于盘活财政存量资金有关情况的通报称。

财政部表示，财政存量资金没有明确交回期限的，应限期交回；逾期未交回的，除报经批准不再上交外，同级财政可通过调减当年或以后年度部门预算等方式扣回。

“财政存量资金已经交回的，同级财政要抓紧提出统筹使用方案，尽早形成实际支出，充分释放积极财政政策的政策效果，”财政部称。

通报指出，截至7月21日，中央部门未按规定交回财政存量资金的依次为中共中央直属机关事务管理局16.54亿元人民币、新闻出版广电总局2.47亿元、国资委2.46亿元，其它还有科技部、环保部、国侨办和贸促会等。

按照相关规定，中央财政应收回119个中央部门及单位财政存量资金131亿元，统筹用于促投资稳增长的急需领域；地方各级政府应收回同级各部门及单位财政存量资金2,438亿元，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。

新华网周三报导称，国务院启动的重大政策措施落实情况督查发现，资金“沉睡”和土地闲置是一些中央部门和地方具有共性的问题，

据国土资源部介绍，根据节约集约用地专项督察结果，全国2009年至2013年已供应的建设用地中，存在闲置土地13,718宗、105.27万亩。

截至今年6月底，全国已处置闲置土地24.24万亩，占专项督察发现闲置土地总量的23%，其中动工建设12.96万亩、收回10.28万亩、置换1万亩。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)