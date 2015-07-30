国际油市：美国石油库存大降推动油价持稳，上行空间受限于美元走强

上周汽油库存减少36.3万桶，而路透调查的分析师原本预期为增加51.2万桶。上周汽油需求较上年同期增加6.2%。

东京三菱商事的石油风险经理Tony Nunan说，库存大幅下降或许是暂时的。

“EIA数据显示油价下跌刺激了需求。这或许是昙花一现。夏季需求高峰已经过去。这或许是暂时现象，”他说。

0647 GMT，布兰特9月原油期货 涨0.13美元至每桶53.51美元，上日结算价涨0.08美元。

美国9月原油期货 跌0.03美元至每桶48.76美元，上日结算价涨0.81美元或1.7%。该合约在亚洲早盘曾一度升至每桶49.02美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)在为期两天的政策会议结束后表示，美国经济和就业市场继续增强。 这提振了美元，而美元走强也令油价承压。

投资者目前关注周四稍晚将公布的欧洲和美国消费者信心、国内生产总值(GDP)和就业数据。(完)

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