全球金市：金价跌至近五年半低位，因美联储9月加息预期推升美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0659GMT，现货金 跌1%至每盎司1,084.46美元，此前触及盘中低点1,081.85美元。
上周金价在纽约和上海市场出现抛售后一度低见1,077美元，创2010年2月来最低，此后一直难以回升至1,100美元上方。
“我们确实仍认为金价空头压力越来越强。我们不预期金价会有重大回升，”辉立期货驻新加坡分析师Howie Lee说。
Lee表示，美国在9月还是12月升息并不重要，他预期金价下一道重要支撑位在1,000美元。
“上周金价的下滑已表明不管是9月还是12月加息，该因素已经在市场中得以反映。重要的是在首次加息之后，美联储会如何进行余下的升息进程。”
美国8月期金 下滑0.8%，报每盎司1,084美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周二持仓连续第二日持平在2,187万盎司，为2008年9月以来最低水平。
其他贵金属，现货铂金 和钯金 均持平，现货银 下滑0.7%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 张明钧/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”