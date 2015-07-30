欧元债市：德国公债收益率持稳，美联储升息在望

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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美联储声明强调美国经济已克服了第一季的放缓态势，现在正温和扩张。在8月没有例行会议的情况下，美联储在9月开会时还有两个月的数据用来分析。
不过，由于中国经济增长疑虑可能损及全球增长和通胀前景，对于美联储是在9月还是12月加息，市场还有分歧。
法国兴业银行的策略分析师表示，9月加息的概率是40%。
德国10年期公债收益率 持平于0.67%，而美国10年期公债收益率 则上升3个基点，至2.3076%。
两者之间的利差接近一周半以来最阔水准。
“如果未来两个月的数据强劲，则9月会议将会升息，”KBC策略师Piet Lammens说。“但我们并不一定要见到强劲数据。”
“欧洲的情况有所不同，所以利差走阔在我看是合理的。”
意大利10年期公债收益率 下跌2个基点至1.89%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙国玉/王洋; 审校 于春红/蔡美珍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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