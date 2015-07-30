《汇市简讯》欧元/英镑探向30天期波林格区间下缘

0817GMT * 欧元/英镑可能探向30日波林格区间下缘，目前位于0.6954 * 10日及30日均线呈现空头排列，整体趋势偏空 * 需注意的是，14日动能指标也仍偏空 * 我们在0.7135作空，目标为0.6965 * 技术图表：link.reuters.com/ (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)