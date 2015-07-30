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市场报道 | 2015年 7月 30日 星期四 15:49 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑探向30天期波林格区间下缘

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    * 欧元/英镑可能探向30日波林格区间下缘，目前位于0.6954
    * 10日及30日均线呈现空头排列，整体趋势偏空
    * 需注意的是，14日动能指标也仍偏空
    * 我们在0.7135作空，目标为0.6965
    * 技术图表：link.reuters.com/ (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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